Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers präsentierte Quartalsergebnisse

Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.730 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.13 Milliarden INR im Vergleich zu 799.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch