Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.810 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tuticorin Alkali Chemicals Fertilisers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 807.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 761.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch