Tuscan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tuscan hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.330 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87.3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch