Turning Point Brands: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Turning Point Brands hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151.1 Millionen USD – ein Plus von 27.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Turning Point Brands 119.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch