Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 242.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 233.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch