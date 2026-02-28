Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.02.2026 11:12:55

Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

Turkiye Garanti Bankasi AS
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

28-Feb-2026 / 10:12 GMT/BST

TO: Investment Community

FROM : Garanti BBVA / Investor Relations

SUBJECT: Brokerage Houses Warrants Redemption Prices

DATE: February 27, 2026

 

The Redemption prices of the brokerage houses warrants issued by Türkiye Garanti Bankasi A.S. with a maturity date of February 27,2026 are given in the table below.

 

Short Code

Long Code

ISIN

Underlying asset type

Warrant type

Multiplier

Underlying Benchmark  maturity settlement value

Maturity Price

UDGEF.V

USDC2702260046.00TGB0000001NA

TRWGRAN04460

USTTGB

Call

1

43,84

0,00

UDGEG.V

USDC2702260046.50TGB0000001NA

TRWGRAN04478

USTTGB

Call

1

43,84

0,00

UDGEH.V

USDC2702260047.00TGB0000001NA

TRWGRAN04486

USTTGB

Call

1

43,84

0,00

UDGEI.V

USDC2702260047.50TGB0000001NA

TRWGRAN04494

USTTGB

Call

1

43,84

0,00

UDGEJ.V

USDC2702260048.00TGB0000001NA

TRWGRAN04502

USTTGB

Call

1

43,84

0,00

UDGUD.V

USDP2702260046.00TGB0000001NA

TRWGRAN04510

USTTGB

Put

1

43,84

2,16

UDGUE.V

USDP2702260045.50TGB0000001NA

TRWGRAN04528

USTTGB

Put

1

43,84

1,66

UDGUF.V

USDP2702260045.00TGB0000001NA

TRWGRAN04536

USTTGB

Put

1

43,84

1,16

UDGUG.V

USDP2702260044.50TGB0000001NA

TRWGRAN04544

USTTGB

Put

1

43,84

0,66

UDGUH.V

USDP2702260044.00TGB0000001NA

TRWGRAN04551

USTTGB

Put

1

43,84

0,16

EXGDZ.V

EUUSXC2702260001.16TGB0000001NA

TRWGRAN04767

EUSTGB

Call

1

1,18

0,89

EXGEA.V

EUUSXC2702260001.17TGB0000001NA

TRWGRAN04775

EUSTGB

Call

1

1,18

0,46

EXGEB.V

EUUSXC2702260001.18TGB0000001NA

TRWGRAN04783

EUSTGB

Call

1

1,18

0,02

EXGEC.V

EUUSXC2702260001.19TGB0000001NA

TRWGRAN04791

EUSTGB

Call

1

1,18

0,00

EXGED.V

EUUSXC2702260001.20TGB0000001NA

TRWGRAN04809

EUSTGB

Call

1

1,18

0,00

EXGUA.V

EUUSXP2702260001.18TGB0000001NA

TRWGRAN04817

EUSTGB

Put

1

1,18

0,00

EXGUB.V

EUUSXP2702260001.17TGB0000001NA

TRWGRAN04825

EUSTGB

Put

1

1,18

0,00

EXGUC.V

EUUSXP2702260001.16TGB0000001NA

TRWGRAN04833

EUSTGB

Put

1

1,18

0,00

EXGUD.V

EUUSXP2702260001.15TGB0000001NA

TRWGRAN04841

EUSTGB

Put

1

1,18

0,00

EXGUE.V

EUUSXP2702260001.14TGB0000001NA

TRWGRAN04858

EUSTGB

Put

1

1,18

0,00

AXGAO.V

XAUSXC2702264000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05145

XAUTGB

Call

0,0002

5.224,74

10,73

AXGAP.V

XAUSXC2702264100.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05152

XAUTGB

Call

0,0002

5.224,74

9,85

AXGAR.V

XAUSXC2702264200.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05160

XAUTGB

Call

0,0002

5.224,74

8,98

AXGAS.V

XAUSXC2702264300.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05178

XAUTGB

Call

0,0002

5.224,74

8,10

AXGAT.V

XAUSXC2702264500.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05186

XAUTGB

Call

0,0002

5.224,74

6,35

AXGAU.V

XAUSXC2702264700.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05194

XAUTGB

Call

0,0002

5.224,74

4,60

AXGAV.V

XAUSXC2702264900.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05202

XAUTGB

Call

0,0002

5.224,74

2,84

AXGPO.V

XAUSXP2702264200.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05210

XAUTGB

Put

0,0002

5.224,74

0,00

AXGPP.V

XAUSXP2702264100.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05228

XAUTGB

Put

0,0002

5.224,74

0,00

AXGPR.V

XAUSXP2702264000.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05236

XAUTGB

Put

0,0002

5.224,74

0,00

AXGPS.V

XAUSXP2702263900.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05244

XAUTGB

Put

0,0002

5.224,74

0,00

AXGPT.V

XAUSXP2702263800.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05251

XAUTGB

Put

0,0002

5.224,74

0,00

AXGPU.V

XAUSXP2702263700.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05269

XAUTGB

Put

0,0002

5.224,74

0,00

AXGPV.V

XAUSXP2702263600.00TGB00.0002NA

TRWGRAN05277

XAUTGB

Put

0,0002

5.224,74

0,00

AGGAO.V

AGUSDC2702260046.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05525

AGUTGB

Call

0,02

91,74

40,07

AGGAP.V

AGUSDC2702260048.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05533

AGUTGB

Call

0,02

91,74

38,32

AGGAR.V

AGUSDC2702260050.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05541

AGUTGB

Call

0,02

91,74

36,57

AGGAS.V

AGUSDC2702260052.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05558

AGUTGB

Call

0,02

91,74

34,81

AGGAT.V

AGUSDC2702260054.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05566

AGUTGB

Call

0,02

91,74

33,06

AGGAU.V

AGUSDC2702260056.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05574

AGUTGB

Call

0,02

91,74

31,31

AGGAV.V

AGUSDC2702260060.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05582

AGUTGB

Call

0,02

91,74

27,81

AGGPK.V

AGUSDP2702260048.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05590

AGUTGB

Put

0,02

91,74

0,00

AGGPL.V

AGUSDP2702260046.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05608

AGUTGB

Put

0,02

91,74

0,00

AGGPM.V

AGUSDP2702260044.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05616

AGUTGB

Put

0,02

91,74

0,00

AGGPN.V

AGUSDP2702260042.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05624

AGUTGB

Put

0,02

91,74

0,00

AGGPO.V

AGUSDP2702260040.00TGB0000.02NA

TRWGRAN05632

AGUTGB

Put

0,02

91,74

0,00

 

Payment related to the warrants will be made by Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (MKK) on March 4,2026

 

*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

 

We declare that our above statements are in conformity with the principles included in the Board’s Communiqué, Serial II Nr.15.1, that it exactly reflects the information we received; that the information complies with our records, books and documents; that we did our best to obtain the correct and complete information relative to this subject and that we are responsible for the declarations made in this regard.

 

Yours sincerely,

Garanti BBVA

Contact Garanti BBVA Investor Relations:

Tel: +90 212 318 2352

Fax: +90 212 216 5902
E-mail: investorrelations@garantibbva.com.tr
www.garantibbvainvestorrelations.com

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: US9001487019
Category Code: MSCL
TIDM: TGBD
LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37
Sequence No.: 419554
EQS News ID: 2283316

 
End of Announcement EQS News Service