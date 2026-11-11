Turkcell Iletisim Hizmetleri präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Turkcell Iletisim Hizmetleri lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Turkcell Iletisim Hizmetleri im vergangenen Quartal 1.71 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Turkcell Iletisim Hizmetleri 1.46 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch