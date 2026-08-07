Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Turk Hava Yollari AO (Turkish Airlines) gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.46 TRY, nach 19.41 TRY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 231.32 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 327.11 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch