BILL Holdings Aktie 51160141 / US0900431000
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01.10.2026 13:55:50
Turbulenzen am Finanzmarkt : Anleihekönig Bill Gross rät von Anleihen ab
BILL HoldingsAn den Anleihemärkten steigen die Renditen auf Niveaus, die seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden. Der Ausverkauf greift von den USA auf andere Länder über und beginnt, sich selbst zu verstärken. Das hat auch Folgen für Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!