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31.08.2026 06:37:00
Turbomecanica stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Turbomecanica hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.6 Millionen RON umgesetzt, gegenüber 33.7 Millionen RON im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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