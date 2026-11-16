Turbolinux HD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Turbolinux HD lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.330 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 275.3 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 249.9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch