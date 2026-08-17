Turbolinux HD: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Turbolinux HD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Turbolinux HD -0.110 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 362.4 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 191.5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch