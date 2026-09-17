Turbo Energy Aktie 129812237 / US8999241040
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17.09.2026 17:40:15
Turbo Energy Stock Surges 61% On Energy Storage Projects
(RTTNews) - Turbo Energy, S.A. (TURB) is up 61.16 percent, gaining $0.5465 to $1.4400 on Thursday. The move comes after the company announced the expansion of its commercial and industrial footprint through 15 firm-order energy storage projects across Spain and Chile, with an estimated aggregate order value of approximately EUR 3 million, or $3.48 million.
Turbo Energy is currently trading at $1.4400, up from the previous close of $0.8935 after opening at $1.5000 on the Nasdaq. The stock has traded between $1.3000 and $2.0600 during the session, with trading volume at 71.78 million shares versus average volume of 359,343.
The projects represent 15.6 MWh of storage capacity and 5.95 MW of power units, supported by energy management systems and the company's AI-driven optimisation technology. Two systems are already operating, three are under installation, nine are in manufacturing, and one is under development, with the remaining projects expected to progress through delivery and commissioning between the fourth quarter of 2026 and the first half of 2027.
Shares have traded between $0.5700 and $13.47 over the past 52 weeks.
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