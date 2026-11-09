TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TUPRAS Turkiye Petrol Rafinerileri hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37.08 TRY. Im Vorjahresviertel waren 6.31 TRY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 511.31 Milliarden TRY gegenüber 220.67 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch