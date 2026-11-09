Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS (A) (spons GDR) hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 10.69 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.41 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch