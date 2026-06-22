TUP Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TUP Capital hat am 19.06.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei TUP Capital ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch