Tuniu A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tuniu A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Tuniu A mit einem Umsatz von insgesamt 20.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch