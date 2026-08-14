Tuni Textile Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tuni Textile Mills hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0.02 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.020 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz wurden 234.3 Millionen INR gegenüber 227.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch