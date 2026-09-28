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28.09.2026 16:50:03

Tungsten San Juan leitet Verwaltungsverfahren zur vorübergehenden Aussetzung der Bergbautätigkeit ein

Eurobattery Minerals
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EQS-Media / 28.09.2026 / 16:50 CET/CEST

Stockholm, 28. September 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass seine spanische Tochtergesellschaft Tungsten San Juan („TSJ“) gemäss den geltenden bergrechtlichen Vorschriften das Verwaltungsverfahren zur vorübergehenden Aussetzung der Bergbautätigkeit eingeleitet hat.

Das Verfahren folgt auf eine Mitteilung, die Tungsten San Juan von der Gemeinde A Gudiña (Concello da Gudiña) erhalten hat. Darin verlangt die Gemeinde im Rahmen des behördlichen Verfahrens zum Abbaubetrieb die vorübergehende Aussetzung der Bergbautätigkeit. Die Massnahme spiegelt das Bekenntnis des Unternehmens wider, seine gesetzlichen und regulatorischen Pflichten strikt einzuhalten. Damit ist sichergestellt, dass alle Tätigkeiten des Unternehmens im Einklang mit den von den zuständigen Behörden festgelegten Anforderungen erfolgen.

Tungsten San Juan und Eurobattery Minerals werden während des gesamten Verwaltungsverfahrens weiterhin mit der Gemeinde A Gudiña und den übrigen beteiligten Behörden zusammenarbeiten. Sie stellen die erforderlichen Informationen und Unterlagen bereit und beantworten Anfragen der zuständigen Behörden.

Das Unternehmen wird den Markt weiterhin über alle wesentlichen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Verfahren informieren.

Information gemäss der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Eurobattery Minerals ist gemäss Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 28. September 2026 um 16:45 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version massgebend.

Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte
Eckhard Cordes – Mitglied des Verwaltungsrats
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2406498  28.09.2026 CET/CEST

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