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08.09.2026 07:14:21

Tun es Hypi Lenzburg und Postfinance der UBS gleich?

UBS
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Am 19. November werden zum 20. Mal die Digital Economy Awards im Zürcher Hallenstadion verliehen. (Bild: zVg)

Beim Digital Economy Award 2026 stehen mehrere Unternehmen aus der Schweizer Finanzbranche im Finale. Darunter befinden sich die Postfinance und die Hypothekarbank Lenzburg. Insgesamt wurden 29 Finalisten für die Jubiläumsausgabe des Technologiepreises nominiert.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.351 15.12.2028 151874480
Long 12.4719 19.03.2027 156452234
Long 1110.0001 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3333 17.12.2027 159232521
Short 555.0001 18.12.2026 146215580
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.5 11.02 157230051
Long 11.1 6.65 159232190
Long 12.6857 5.51 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5294 12.26 159435567
Short 10.0909 7.01 157230308
Short 17.0769 2.94 157436898
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -15.90 57946586
Long 10 -9.17 147182344
Long 12 -7.49 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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