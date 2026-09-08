UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 07:14:21
Tun es Hypi Lenzburg und Postfinance der UBS gleich?
Beim Digital Economy Award 2026 stehen mehrere Unternehmen aus der Schweizer Finanzbranche im Finale. Darunter befinden sich die Postfinance und die Hypothekarbank Lenzburg. Insgesamt wurden 29 Finalisten für die Jubiläumsausgabe des Technologiepreises nominiert.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
07.09.26
|UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|UBS Aktie News: UBS am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FNZ: the Credit Suisse spinout haemorrhaging cash (Financial Times)
|
07.09.26
|FNZ: the Credit Suisse spinout haemorrhaging cash (Financial Times)
Analysen zu UBS
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital