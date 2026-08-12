Tulsyan NEC präsentierte Quartalsergebnisse

Tulsyan NEC hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13.01 INR. Im Vorjahresquartal hatten -6.230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.47 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 42.99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch