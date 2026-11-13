Tulsyan NEC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tulsyan NEC lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10.29 INR. Im Vorjahresquartal waren -3.700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.38 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tulsyan NEC 2.29 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch