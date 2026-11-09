Tulikivi O A präsentierte Quartalsergebnisse

Tulikivi O A äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz lag bei 6.0 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 14.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch