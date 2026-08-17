Tulikivi O A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tulikivi O A hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tulikivi O A ein EPS von 0.010 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch