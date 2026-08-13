Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret AS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret AS hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret AS -0.070 TRY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Tukas Gida Sanayi Ve Ticaret AS 2.74 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.71 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch