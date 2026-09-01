Nordic Aktie 1073386 / SE0000653495
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01.09.2026 07:39:00
Tuifly Nordic beruft neuen Vorstandschef
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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Analysen zu Nordic Holding AB
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt erleidet Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.