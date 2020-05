Tui weitet Verlust aus und kündigt Sparprogramm an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Reisekonzern Tui ist wegen der Coronavirus-Pandemie in seinem zweiten Geschäftsquartal weit tiefer in die roten Zahlen gerutscht als saisonal üblich. Tui musste Mitte März die operativen Reiseaktivitäten wegen der Covid-19-bedingten weltweit erlassenen Reiseverboten aussetzen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 hatte Tui am 15. März zurückgezogen und traut auch weiterhin keinen Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung zu.

Bis dahin sei der Konzern aus Kurs gewesen, bekräftigte das Unternehmen und kündigte ein umfangreiches Kostensenkungsprogramm an. Da das Marktumfeld nach der Krise ein anderes sein werde als davor, seien Einschnitte nötigt. "Wir müssen schlanker sein als vorher, effizienter, schneller und digitaler", sagte Konzernchef Fritz Joussen. Die sogenannten Overhead-Kosten sollen konzernweit und dauerhaft um 30 Prozent reduziert werden, weltweit sollen rund 8.000 Stellen nicht besetzt oder abgebaut werden.

Der Umsatz ging in den Monaten Januar bis März um 10 Prozent auf 2,79 Milliarden Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) rutschte auf minus 680,9 Millionen Euro von minus 242,1 Millionen im Vorjahresquartal. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 2,376 Milliarden Euro und einem EBIT von minus 371 Millionen Euro gerechnet.

Nach Steuern und Anteilen Dritter weitete sich der Verlust von 203,8 Millionen auf 763,6 Millionen Euro aus.

