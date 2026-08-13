TUI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TUI hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TUI 0.360 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.82 Milliarden EUR – eine Minderung von 6.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.20 Milliarden EUR eingefahren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.179 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 5.82 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch