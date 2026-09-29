TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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29.09.2026 13:55:08
Tui startet Treueprogramm Smiles in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Tui führt sein Treueprogramm Smiles Rewards Club am 13. Oktober in Deutschland und Österreich ein, am 20. Oktober folgt die Schweiz. In den nordischen Märkten und in Grossbritannien ist das Programm bereits aktiv. Nach Unternehmensangaben zählt es schon mehr als eine Million Mitglieder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUI AG
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25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.ch)
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25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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24.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
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23.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
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23.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
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23.09.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)