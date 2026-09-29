Tui startet Treueprogramm Smiles in Deutschland, Österreich und der Schweiz

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29.09.2026 13:55:08

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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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