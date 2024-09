TUI sieht sich auf Kurs: Winterprogramm startet vielversprechend - Aktie legt zu

Das Geschäftsjahr endet am 30. September, und TUI erwartet einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) um mindestens 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 977 Millionen Euro und sieht sich "gut positioniert", um diese Prognose zu erreichen.

Im Bereich Märkte und Airline habe sich die positive Dynamik der Kurzfristbuchungen und verbesserten Durchschnittspreise fortgesetzt. Die Buchungen liegen um 6 Prozent im Plus. Die Durchschnittspreise liegen um 3 Prozent über der Vorjahressaison. Das Programm ist zu 96 Prozent verkauft und liegt somit auf dem Niveau der Vorjahressaison. Die Buchungsentwicklung im Bereich Urlaubserlebnisse sei weiterhin stark und entspreche den angehobenen Erwartungen des Konzerns.

Auch der Start in das Winterprogramm 2024/25 sei vielversprechend. Dank einer stärkeren Nachfrage nach Pauschalreisen und dynamisch paketierten Produkten liegen die Buchungen im Bereich Märkte und Airline um 7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Durchschnittspreise sind über alle Quellmärkte hinweg höher und insgesamt um 5 Prozent gestiegen. Die wichtigsten Reiseziele für das erste Halbjahr werden voraussichtlich die Kanaren, Ägypten, die Kapverden und die Karibik sein, so der Konzern. Der Bereich Urlaubserlebnisse verzeichne einen soliden Start in das erste Halbjahr des Geschäftsjahres.

Im vorbörslichen Handel legen TUI-Papiere via Tradegate zwischenzeitlich um 0,60 Prozent zu auf 6,678 Euro.

