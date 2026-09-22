TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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22.09.2026 10:36:01
Tui passt Gewinnprognose für 2026 an
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUI AG
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09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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08:15
|Tui-Gewinn von Iran-Krieg und Last-Minute-Trend belastet (AWP)
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08:12
|Tui-Gewinn von Iran-Krieg und Last-Minute-Trend belastet (AWP)
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08:00
|EQS-News: TUI Group: Pre-Close Trading Update (EQS Group)
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08:00
|EQS-News: TUI Group: Buchungsupdate (EQS Group)
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21.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
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18.09.26
|TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht (AWP)
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18.09.26
|Ex-Easyjet-CEO soll Nachfolger von Zetsche als TUI-Aufsichtsratschef werden (Dow Jones)
Analysen zu TUI AG
|09:19
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|09:15
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|21.09.26
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|21.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|09:15
|TUI Hold
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|09:13
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|Bernstein Research
|21.09.26
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|21.09.26
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|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.