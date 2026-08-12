TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
12.08.2026 08:15:00
Tui: Gewinn bricht wegen Krisen und Hitzewellen um 27 Prozent ein
Tui ist es kein einfaches Jahr. Angesichts von geopolitischen Krisen und Hitzewellen sind Verbraucher verunsichert und buchen kurzfristiger. Das macht sich auch in den Quartalszahlen bemerkbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!