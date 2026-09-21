TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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21.09.2026 11:52:20
Tui bindet Passagiersysteme an neue GO7-Plattform an
Tui Airlines starten mit dem neuen Orchestrated Virtual Interlining des Anbieters GO7. Passagiere sollen damit einfach Flüge kombinieren können, auch wenn die Airlines kein Interlining haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUI AG
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18.09.26
|TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht (AWP)
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18.09.26
|Ex-Easyjet-CEO soll Nachfolger von Zetsche als TUI-Aufsichtsratschef werden (Dow Jones)
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16.09.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
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10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
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09.09.26
|XETRA-Handel MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)