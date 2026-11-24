Reisen in die USA und die Golfstaaten bleiben derweil deutlich weniger gefragt, wie TUI Suisse am Dienstag an einem Mediengespräch in Zürich sagte.

"Für den Sommer 2027 rechnen wir mit Preissteigerungen von 5 bis 10 Prozent", sagte TUI-Schweiz-Chefin Nicole Pfammatter. Schuld seien höhere Flugpreise wegen gestiegener Kerosinkosten.

Trotz der höheren Preise ziehen die Buchungen für den Sommer bereits früh an. Familien und Gruppen buchten zunehmend weit im Voraus - Singles und Paare dagegen eher kurzfristig.

Iran-Krieg belastet weiterhin

Im laufenden Wintergeschäft sind die Folgen des Iran-Kriegs weiterhin spürbar. "Bei den sonst so beliebten Vereinigten Arabischen Emiraten sind wir noch immer weit von der Normalität entfernt", sagte Pfammatter.

Ägypten hat sich dagegen erholt: Die Buchungen liegen bereits über dem Vorjahr. "Die Sicherheitsbedenken wegen der geografischen Nähe zum Konflikt haben sich weitgehend gelegt", sagte Aage Dünhaupt, Kommunikationschef der TUI-Gruppe.

Hohe Kosten belasten USA-Reisen

"Auch bei den USA sind wir noch weit von der Normalität entfernt", so Dünhaupt. Neben politischen Vorbehalten wegen US-Präsident Donald Trump schreckten vor allem die hohen Preise ab.

"Anders als bei anderen Reisezielen sind in den USA weniger die Flüge, als die Hotels das Problem." Dünhaupt berichtete, für ein einfaches Frühstück in New York zuletzt 80 Dollar bezahlt zu haben, wobei das Frühstück in US-Hotels meist nicht im Zimmerpreis inbegriffen sei.

Fernreisen bleiben gefragt

Fernreisen bleiben im Winter dennoch beliebt. Die beliebtesten Ziele sind Thailand, die Malediven, die Dominikanische Republik, Mauritius und Sansibar. Auf der Kurz- und Mittelstrecke führen Ägypten und die Kanaren vor den Kapverden.

Auch für den Sommer 2027 bleiben vor allem klassische Badeferien am Mittelmeer gefragt. TUI baut dafür insbesondere die Flugkapazitäten nach Griechenland aus, sowie in die Türkei und nach Ägypten.

Eine Flucht in kühlere Regionen stellt TUI dagegen nicht fest. "Sogenannte 'Coolcations' sind vor allem ein Medienthema", so Dünhaupt. Zwar legten Reisen in nordische Länder zu, aber auf sehr tiefem Niveau. "Ferien in nordischen Ländern sind auch vergleichsweise teuer, was Pauschalreisen praktisch verunmöglicht."

Via XETRA verliert die TUI-Aktie zeitweise 0,76 Prozent auf 7,04 Euro.

jl/ra

Zürich (awp)