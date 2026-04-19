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Ohne Passagiere 19.04.2026 11:02:36

TUI-Aktie: Kreuzfahrtschiffe von MSC und TUI melden erfolgreiche Durchfahrt der Strasse von Hormus

TUI-Aktie: Kreuzfahrtschiffe von MSC und TUI melden erfolgreiche Durchfahrt der Strasse von Hormus

Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben erfolgreich die Strasse von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa.

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Darunter sind "Mein Schiff 4" und "Mein Schiff 5" von TUI Cruises und die "MSC Euribia" der Schweizer Gesellschaft MSC.

Die Schiffe seien am Samstag im Konvoi durch die Meerenge vor dem Iran gefahren, sagte ein MSC-Sprecher. "Die Durchfahrt erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden", hiess es.

Die TUI-Schiffe seien auf dem Weg Richtung Mittelmeer, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Weitere Details zum Routenverlauf und Zeitplan will die Reederei mitteilen, sobald diese verlässlich feststehen. Die "MSC Euribia" fährt nach Angaben ihrer Gesellschaft nach Nordeuropa. Die Kreuzfahrt der "Euribia" ab Kiel am 16. Mai werde wie geplant stattfinden.

Strasse von Hormus angeblich wieder zu

Die USA und der Iran hatten gerade erst die Öffnung der Strasse von Hormus verkündet, doch machte ein Sprecher des Hauptquartiers der iranischen Streitkräfte dies laut Nachrichtenagentur Fars dies am Samstag wieder rückgängig. Der Iran gehe militärisch gegen Schiffe vor, hiess es. Als Grund nannte er die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA.

Nach Angaben des Schiffsdatendienstes MarineTraffic war das Kreuzfahrtschiff "Celestial Discovery" -die ehemalige "Aida aura" - am Freitag das erste, das seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar die Strasse von Hormus durchquerte. Mehrere Kreuzfahrtschiffe waren unter anderem in verschiedenen Häfen gestrandet, nachdem die USA und Israel Ende Februar Angriffe aus den Iran starteten und der Iran einen Beschuss von Schiffen in der Meerenge androhten.

Die "MSC Euribia" sass in Dubai fest, "Mein Schiff 4" in Abu Dhabi und die "Mein Schiff 5" in Doha. Nach der Evakuierung der Passagiere waren kleine Crews an Bord verblieben. Deutschlands grösster Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises hat keine Schiffe in der Golfregion. Die Reederei hatte vergangenen Sommer entschieden, aufgrund der Lage keine Reisen in der Region anzubieten.

/oe/DP/zb

GENF/HAMBURG (awp international)

Weitere Links:

BlackRock baut Position bei TUI-Aktie ab - Schwelle bei Stimmrechten unterschritten

Bildquelle: Dafinchi / Shutterstock.com