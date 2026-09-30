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30.09.2026 18:00:38

TUI-Aktie: Experten empfehlen TUI im September mehrheitlich zum Kauf

TUI
6.50 CHF -1.89%
Kaufen Verkaufen

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu TUI veröffentlicht.

4 Experten stufen die TUI-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von TUI mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,886 EUR für die TUI-Aktie, was einem Anstieg von 2,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,910 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG10,10 EUR46,1623.09.2026
JP Morgan Chase & Co.12,20 EUR76,5623.09.2026
JP Morgan Chase & Co.12,20 EUR76,5622.09.2026
Jefferies & Company Inc.7,00 EUR1,3022.09.2026
Bernstein Research8,60 EUR24,4622.09.2026
Bernstein Research8,60 EUR24,4621.09.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR51,9521.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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