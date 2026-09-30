TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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30.09.2026 18:00:38
TUI-Aktie: Experten empfehlen TUI im September mehrheitlich zum Kauf
7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu TUI veröffentlicht.
4 Experten stufen die TUI-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von TUI mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,886 EUR für die TUI-Aktie, was einem Anstieg von 2,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,910 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|10,10 EUR
|46,16
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,20 EUR
|76,56
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,20 EUR
|76,56
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|7,00 EUR
|1,30
|22.09.2026
|Bernstein Research
|8,60 EUR
|24,46
|22.09.2026
|Bernstein Research
|8,60 EUR
|24,46
|21.09.2026
|Deutsche Bank AG
|10,50 EUR
|51,95
|21.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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