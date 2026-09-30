TUI-Aktie: Experten empfehlen TUI im September mehrheitlich zum Kauf

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu TUI veröffentlicht.

4 Experten stufen die TUI-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von TUI mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,886 EUR für die TUI-Aktie, was einem Anstieg von 2,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 6,910 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 10,10 EUR 46,16 23.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,20 EUR 76,56 23.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 12,20 EUR 76,56 22.09.2026 Jefferies & Company Inc. 7,00 EUR 1,30 22.09.2026 Bernstein Research 8,60 EUR 24,46 22.09.2026 Bernstein Research 8,60 EUR 24,46 21.09.2026 Deutsche Bank AG 10,50 EUR 51,95 21.09.2026

Redaktion finanzen.ch