TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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01.05.2026 14:22:00
TUI-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Die TUI-Aktie wurde im April von einigen Analysten bewertet. Hier sind die Ergebnisse.
TUI Experten haben ihre Einschätzung der TUI-Aktie veröffentlicht.
6 Experten raten die TUI-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,83 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,48 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TUI-Aktie von 6,352 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|9,00 EUR
|41,69
|27.04.2026
|Deutsche Bank AG
|10,50 EUR
|65,30
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|12,50 EUR
|96,79
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,50 EUR
|112,53
|22.04.2026
|Bernstein Research
|9,20 EUR
|44,84
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,50 EUR
|112,53
|21.04.2026
|Barclays Capital
|10,50 EUR
|65,30
|13.04.2026
|UBS AG
|9,60 EUR
|51,13
|10.04.2026
|Bernstein Research
|9,20 EUR
|44,84
|02.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: TUI
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