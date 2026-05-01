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Analysen des Monats 01.05.2026 14:22:00

TUI-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

TUI-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die TUI-Aktie wurde im April von einigen Analysten bewertet. Hier sind die Ergebnisse.

TUI
5.78 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

TUI Experten haben ihre Einschätzung der TUI-Aktie veröffentlicht.

6 Experten raten die TUI-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 10,83 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 4,48 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der TUI-Aktie von 6,352 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital9,00 EUR41,6927.04.2026
Deutsche Bank AG10,50 EUR65,3023.04.2026
JP Morgan Chase & Co.12,50 EUR96,7922.04.2026
JP Morgan Chase & Co.13,50 EUR112,5322.04.2026
Bernstein Research9,20 EUR44,8422.04.2026
JP Morgan Chase & Co.13,50 EUR112,5321.04.2026
Barclays Capital10,50 EUR65,3013.04.2026
UBS AG9,60 EUR51,1310.04.2026
Bernstein Research9,20 EUR44,8402.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TUI