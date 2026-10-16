TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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16.10.2026 12:26:24
Tui Airline plant sechs zusätzliche Kurzstrecken ab Düsseldorf und Hannover
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUI AG
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14.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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14.10.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TUI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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08.10.26
|EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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08.10.26
|EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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07.10.26
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
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06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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06.10.26
|Freundlicher Handel: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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06.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
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|Deutsche Bank AG
|23.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|22.09.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.