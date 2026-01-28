Jin Medical International Aktie 113997579 / KYG5140V1041
28.01.2026 04:58:36
Tuesday After-Hours Session Sees Broad Gains Across Healthcare And Biotech
(RTTNews) - Several healthcare and biotech stocks posted solid gains in Tuesday's after-hours session, with most moves occurring without company-specific news.
Acumen Pharmaceuticals, Inc. (ABOS) advanced 8.09% to close at $2.94 after hours, adding $0.22 to its share price.
Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) rose 5.98% to $28.90 as of 6:59 p.m. EST, gaining $1.63 in extended trading.
Fractyl Health, Inc. (GUTS) climbed 5.19% to $2.23, up $0.11 after hours.
Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. (COEP) added 4.14% to finish at $13.85 as of 7:22 p.m. EST, a gain of $0.55.
Jin Medical International Ltd. (ZJYL) increased 4.04% to $0.16, up $0.0061. The company recently announced that its Chief Executive Officer and management team will host a fireside chat on February 1, 2026, at 8:00 p.m. EST to discuss strategic priorities and long-term growth considerations.
Alignment Healthcare, Inc. (ALHC) gained 5.92% to $22.20, adding $1.24 in after-hours trading.
Orthofix Medical Inc. (OFIX) rose 4.58% to $13.94 as of 6:07 p.m. EST, up $0.61.
Alto Neuroscience, Inc. (ANRO) advanced 4.52% to $17.57 as of 6:53 p.m. EST, gaining $0.76.
Immix Biopharma, Inc. (IMMX) increased 3.87% to $6.17 as of 7:58 p.m. EST, adding $0.23.
Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) rose 3.76% to $14.35, up $0.52 in after-hours trading. The company is set to replace TTM Technologies in the S&P SmallCap 600 index effective prior to the opening of trading on Friday, January 30.
Tyra Biosciences, Inc. (TYRA) gained 3.76% to $32.58 as of 7:23 p.m. EST, adding $1.18 in extended trading.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
