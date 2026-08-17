Tube Investments of India legte Quartalsergebnis vor

Tube Investments of India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.71 INR. Im Vorjahresviertel waren 10.28 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 62.15 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tube Investments of India 53.09 Milliarden INR umgesetzt.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 8.20 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 22.96 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch