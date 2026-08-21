Tuatara Capital Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tuatara Capital Acquisition A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Tuatara Capital Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24.14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch