TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 9.19 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A 7.86 TRY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.73 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 45.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.47 Milliarden TRY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch