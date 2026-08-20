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20.08.2026 06:37:00
TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 9.19 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TTuborg Bira Ve Malt Sanayii A 7.86 TRY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.73 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 45.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.47 Milliarden TRY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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