Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’733 1.0%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9295 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’195 1.5%  Bitcoin 68’395 0.7%  Dollar 0.8298 -0.2%  Öl 103.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Devisen: Franken gewinnt am Freitagabend leicht an Wert
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
Suche...
ETF Sparplan
09.10.2026 20:32:52

TSX Up Sharply As Rate Hike Concerns Fade; Aritzia Soars On Earnings Update

(RTTNews) - The Canadian market is up firmly in positive territory Friday afternoon, supported by strong gains in technology, materials and consumer discretionary sectors. Energy and financials stocks are also notably higher.

Weak Canadian jobs data has raised expectations that the Bank of Canada will not hike interest rates anytime soon. Slightly easing concerns about Middle East tensions contribute as well to the positive mood in the market.

The benchmark S&P/TSX Composite Index was up 471.55 points or 1.34% at 35,616.93 a little while ago.

Data from Statistics Canada showed employment in Canada dropped by 68,300 in September, the steepest decline in seven months, after falling 41,700 in August. The unemployment rate ticked up to 6.5% in September from 6.4% a month earlier.

Artizia soared nearly 18% after beating expectations for second-quarter revenue and profit. The company reported a 44.1% revenue growth, 34.5% comparable sales rise. The company has raised 2027 revenue outlook to C$4.78 billion-C$4.88 billion. The firm previously expected annual net revenue in the range of C$4.55 billion to C$4.75 billion, a growth of around 23% to 28% year-over-year.

Aritzia expects its third quarter net revenue to range from C$1.275 billion to C$1.325 billion, implying year-over-year growth of approximately 23% to 27%. The company expects its adjusted gross profit margin to reach approximately 47% to 47.5%, compared to 46% last year.

Lundin Gold jumped nearly 10%. Dundee Precious Metals, Novagold Resources, SSR Mining, Lundin Mining, Ero Copper, Teck Resources, Ivanhoe Mines, First Quantum Minerals, Hudbay Minerals, Pan American Silver Corp., OceanaGold, Fortuna Silver Mines, NexGen Energy, Agnico Eagle Mines, Barrick Gold, Wheaton Precious Metals, Shopify and Iamgold are up 3%-8.5%.

Cogeco Cable and BCE are down 6.5% and 6.1%, respectively. Rogers Communications, Quebecor, Nutrien, Parex Resources, Air Canada, Chorus Aviation, Telus, BRP and Richelieu Hardware are down 2%-5%.

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Applied Digital: 322 % mehr Umsatz – warum wächst der Verlust? Oktober 2026
17:11 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
11:22 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:39 Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
09:09 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Partners Group-Aktie klettert: Schweizer Vermögensverwalter baut Private Credit aus
KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Krypto-Markt im Fokus: Ex-Banker sieht in Chinas Strategie den Superzyklus-Auslöser
UBS-Aktie tiefer: Zürcher FDP-Vertreter lobbyieren anscheinend gegen strenge Eigenkapitalvorschriften
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
VW-Aktie im Blick: Konzern holt mehr als 22'000 Elektroautos in die Werkstatt

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 41/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 41/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.