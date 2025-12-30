Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Jahr
Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
Nestlé-Aktie stabil: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft
TUI-Aktie nach Jahreshoch erneut fester: Neue Marketingkampagne und Dividende im Blick
Plus500 Depot
30.12.2025 18:16:41

TSX Modestly Higher At Noon; Materials And Energy Stocks Rise

(RTTNews) - The Canadian market is modestly higher a little past noon on Tuesday, supported by gains in materials and energy stocks thanks to higher commodity prices. The overall mood remains a bit cautious amid renewed concerns about geopolitical tensions.

After some signs of progress in Ukraine peace talks over the weekend, the possibility of a quick deal has faded now following Russia and Ukraine attacking each other. There is some tension in the Middle East as well.

Trading volumes are a bit thin ahead of upcoming New Year's Day holiday.

The benchmark S&P/TSX Composite Index, which advanced to 32,015.46 earlier in the session, was up 69.89 points or 0.22% at 31,966.48 a few minutes past noon.

The Materials Capped Index is up 1.2%. Aya Gold & Silver is rising 5.3% and Oceanagold Corp is gaining nearly 4%. Skeena Resources, Ero Copper and Torex Gold Resources are up 3 to 4%.

Endeavour Silver Corp., Ngex Minerals, Lundin Gold, Ivanhoe Mines, Equinox Gold Corp and First Majestic Silver are gaining 2 to 2.7%.

Energy stocks Baytex Energy, Parex Resources, Vermilion Energy, Canadian Natural Resources, Kelt Exploration and Paramount Resources are up 1 to 2%.

Transcontinental Inc. shares are soaring 8%. Hut 8 Corp., Tecsys, Aecon Group, MDA Space, Shopify and Bombardier are notably lower.

The Fed will release the minutes of its December meeting later today. The minutes may provide further insight about officials' divergent views about the likelihood of further rate cuts in the new year.

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

