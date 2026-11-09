Tsutsumi Jewelry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsutsumi Jewelry hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 45.14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tsutsumi Jewelry 29.49 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 7.54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch