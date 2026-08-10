Tsutsumi Jewelry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tsutsumi Jewelry präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.58 JPY gegenüber 19.66 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Tsutsumi Jewelry mit einem Umsatz von insgesamt 6.31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch