Tsurumi Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tsurumi Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 48.23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48.16 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 19.43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tsurumi Manufacturing 17.65 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch