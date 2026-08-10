Tsurumi Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tsurumi Manufacturing äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 55.13 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25.51 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.48 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 18.11 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch