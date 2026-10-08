TSURUHA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TSURUHA präsentierte in der am 07.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 37.00 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 37.98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 638.63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 123.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 285.30 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch