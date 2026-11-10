TSUNAGU SOLUTIONS präsentierte Quartalsergebnisse

TSUNAGU SOLUTIONS lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.39 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TSUNAGU SOLUTIONS ein EPS von 6.76 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TSUNAGU SOLUTIONS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.51 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.57 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 61.07 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60.82 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat TSUNAGU SOLUTIONS im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17.85 Milliarden JPY im Vergleich zu 18.27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch